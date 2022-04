PANORAMA: Festival de Outono terá quatro dias de animação

A Prefeitura de Panorama através da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Cultura e Desenvolvimento, anuncia para este feriado e final de semana a realização do Festival de Outono.

O evento acontece no Balneário Municipal de Panorama e apresenta diversas atrações para o público de toda a região que irá curtir o feriado e final de semana na cidade.

Serão quatro dias de muita animação nos dias 21 e 22 DJ Xandi. No dia 21, show com a cantora Ashley Lorrana e no dia 24 show com o grupo Samba de Primeira. Também haverá apresentação no dia 21 e 24 de Zé Tim Maia além de sorteio de vários prêmios.

Neste feriadão, tem Festival de Outono no Balneário de Panorama e você não pode perder e o melhor totalmente grátis.