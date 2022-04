Acidente entre carro e trator mata idosa em rodovia de Votuporanga

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a motorista do carro em que a vítima estava perdeu o controle da direção e bateu em um trator. Em seguida, o veículo capotou e parou em um barranco.

A idosa não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. A motorista foi socorrida com ferimentos leves e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Votuporanga.