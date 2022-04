Realizada a tradicional cavalgada em Santo Expedito

A concentração e saída da comitiva foi feita da obra do Santuário. Os participantes passaram pela igreja matriz, no Centro, onde foram abençoados pelo padre Umberto Laércio Bastos de Souza, pároco do local.

Participaram pessoas do Oeste Paulista, outras cidades do Estado de São Paulo, do Paraná, e do Mato Grosso do Sul.

“Nós saímos 21h de Presidente Prudente e chegamos 2h. Fiz uma promessa. Há sete anos eu quebrei um braço e teria que operar. Meu pai fez uma promessa e com 20 dias não precisei operar”, disse o domador Maurício Gomes Ferreira.