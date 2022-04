FLORA RICA: Prosseguem as obras de recuperação do trecho interditado na rodovia Julio Budisk

Continuam em andamento as obras e serviços emergenciais de recuperação do trecho da rodovia Julio Budiski (SP-501) no km 69 no município de Flora Rica que foi danificado pelas chuvas no começo deste ano.

Já foram feitas as novas galerias e colocados os taludes no local onde se formou a grande erosão.

A obra está sendo executada pela REP Engenharia e Serviços Ltda, contratada em caráter emergencial pelo DER.

No começo da tarde desta quarta-feira, o engenheiro João Augusto Ribeiro, da Residência -12 do DER, disse que os tubos já foram colocados e está sendo aterrado para possibilitar a passagem do trânsito e acredita que os serviços durem aproximadamente mais um mês.