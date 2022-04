Agrishow 2022: empresas preparam lançamentos tecnológicos em Ribeirão Preto, SP

Os visitantes do estande da John Deere poderão encontrar um espaço tecnológico com lançamentos que serão feitos presencialmente e também de forma virtual, segundo o diretor de vendas Marcelo Lopes.

“Nós também não vamos desperdiçar o digital, o aprendizado que fizemos ao longo desses anos [de pandemia]. Tudo o que está aqui, tudo que vamos levar de conhecimento aos clientes vai ser transmitido para as 300 lojas dos concessionários no Brasil inteiro. Os clientes vão poder assistir o que está acontecendo seja aqui presencialmente ou seja em cada uma das 300 lojas nossas”.

Entre as novidade está um capacete com óculos de realidade aumentada capaz de fazer uma vídeochamada entre o produtor no campo e outras pessoas que estão na sede da fazenda, escritórios ou até mesmo em uma das concessionárias da empresa.

Segundo o gerente de suporte ao cliente, Gabriel Manzan, a ideia é agilitar o atendimento.

“É uma chamada interativa. Todos estão se comunicando com o técnico. Se houver necessidade, a gente pode projetar materiais com óculos, no visor que ele tem no olho direito. Ele pode ver esquemas elétricos, hidráulicos, tudo para ajudar a finalizar o atendimento o mais rápido possível. A gente tem o técnico já no lugar, mas o especialista, o engenheiro que não conseguir ir, vai estar presente através dos óculos”, explicou.