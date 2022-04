Passagem na Rodovia Júlio Budisk entre Flora Rica e Irapuru será liberada em até 7 dias

Na tarde desta sexta-feira (22/04), a prefeita interina Flora Rica, Rosicler Camargo esteve nas dependências do canteiro de obras localizado na Rodovia Júlio Budisk para acompanhar a obra que está sendo realizada na ligação dos municípios de Flora Rica e Irapuru.

Interditada desde o mês de janeiro devido as fortes pancadas de chuva que ocorreram na região, dentro de um prazo de aproximadamente uma semana, será finalmente liberado para a locomoção pelo trecho.

De acordo com informações cedidas pelo encarregado da obra o Silvio e o diretor da DER Álvaro Antônio Ferro, a passagem será liberada em até 7 dias em condições de pare e siga com passagem para todos os tipos de veículos (Sendo feito o trajeto de apenas um lado da via até que a obra total seja totalmente concluída).

A Prefeita em exercício agradeceu o diretor da DER pelo atendimento do ofício que o foi encaminhado solicitando equipamentos de sinalização (placas, cones entre outros) para garantir total segurança de todos os motoristas que faram uso também dos desvios até que o problema seja solucionado.