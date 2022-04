Após agredir vítima e roubar R$ 400, dupla é detida pela Polícia Militar

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi informada de que a vítima teria sido agredida e tido R$ 400 roubados por dois indivíduos, próximo ao Terminal Rodoviário. A vítima passou as características dos suspeitos e a PM saiu em busca dos envolvidos.

No local onde estava a vítima, a PM recebeu a informação de que os suspeitos estariam em um ponto “que é frequentado por usuários de drogas”.

A equipe foi até lá e realizou a abordagem dos suspeitos. Com um deles foi encontrado R$ 100. O envolvido não soube informar a origem do dinheiro e a vítima reconheceu “sem sombra de dúvidas” os homens como autores do roubo.