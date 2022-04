Com atuação na região, Cesp muda de nome e vira Auren Energia

A Cesp (Companhia Energética de São Paulo) agora é Auren Energia. Com novo nome, a companhia é resultado da consolidação dos ativos de energia da Votorantim S.A e do fundo canadense CPP Investments. “O anúncio, realizado no fim de março, marca um novo ciclo de expansão da companhia que se materializa com a abertura de capital e a criação de uma plataforma de energia e comercialização com matriz diversificada, 100% renovável, que combina fontes hidrelétrica, eólica e solar, bem como soluções híbridas”, aponta a empresa.

O movimento de consolidação teve início em outubro de 2021 e foi concluído com a reorganização societária da Cesp e a incorporação das suas ações à nova empresa, que já era sua controladora. “A Auren já nasce com projetos que contribuem e contribuirão de fato para o avanço da sustentabilidade e o crescimento econômico brasileiro, com impactos positivos junto a colaboradores, parceiros, clientes e acionistas”, completa.

Com atuação no Estado de São Paulo desde 1966, a Cesp possui duas usinas hidrelétricas no interior paulista: a UHE Paraibuna, localizada no Vale do Paraíba, e a UHE Engenheiro Sérgio Motta (Porto Primavera), na região de Presidente Prudente. A barragem de Porto Primavera é uma das mais extensas do país, com 10,2 quilômetros, e seu reservatório banha 12 municípios, seis do Estado de São Paulo e seis do Mato Grosso do Sul. Além da estrutura, a unidade tem se destacado como importante centro de pesquisas sobre geração de energia renovável.

Recentemente, a companhia deu início à operação da Usina Termossolar de Porto Primavera, a primeira em todo o Brasil. O projeto piloto conta com tecnologia de ponta conhecida também como CSP (Concentrating Solar Power), cujo processo é semelhante ao das termelétricas, porém, utiliza o calor do sol como fonte, em vez de combustíveis, que podem ser poluentes. Com isso, a usina é capaz de armazenar a energia gerada por meio do calor do sol, possibilitando que a geração continue no período noturno ou em dias nublados.

Programas sustentáveis

Assim como os projetos e pesquisas, a nova empresa também segue implementando programas ambientais e de desenvolvimento social nas áreas de influência de seus empreendimentos. Na região de influência da UHE Porto Primavera, por exemplo, são 15 programas socioambientais voltados para a conservação da biodiversidade, relacionamento com a comunidade e desenvolvimento social.

Entre eles, o Programa de Reflorestamento em áreas próprias do reservatório (APPs), e o Programa de Conservação e Monitoramento da Ictiofauna, que possui sete subprogramas voltados à conservação das espécies de peixes e manutenção da pesca na região. Além disso, são mantidos o viveiro de produção de mudas de Porto Primavera, com capacidade produtiva de 1 milhão de mudas nativas ao ano; o BAG (Banco Ativo de Germoplasma), que contribui para a qualidade genética das mudas produzidas no viveiro e sua rastreabilidade, e a RPPN Cisalpina (Reserva Particular do Patrimônio Natural), localizada no município de Brasilândia (MS), com 3.857 hectares destinados à conservação da biodiversidade, educação ambiental e ao desenvolvimento de pesquisa científica.

Também são executadas ações e projetos para a promoção do desenvolvimento social, educação ambiental e de relacionamento com as comunidades no entorno da hidrelétrica.

Já em Paraibuna, destacam-se as ações voltadas à conservação da ictiofauna, com a Estação de Hidrobiologia e Aquicultura, à conservação de aves silvestres ameaçadas de extinção, com a manutenção do Centro de Conservação de Aves Silvestres, e à produção de mudas nativas como parte do Programa de Fomento Florestal.