Impossibilitado de se locomover e sem alimentação, cavalo é ‘abandonado’ em sítio por mais de três dias e proprietário leva multa de R$ 6 mil

De acordo com a Polícia Ambiental, a equipe recebeu uma denúncia de que o animal estaria caído há mais de três dias, sem esboçar qualquer movimento e assistência por parte do proprietário. Os policiais foram até o local e encontraram o cavalo caído no interior da propriedade rural.

O dono do sítio foi identificado e compareceu no local. Ele alegou aos policiais que o animal havia “caído os quartos” há cinco dias, após ser utilizado por um funcionário, um homem de 41 anos, que teria deixado o animal no sítio totalmente extenuado, depois de promover o excesso de esforço físico do bicho durante o seu uso.