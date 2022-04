PACAEMBU: Cavalgada da Amizade em prol ao Fundo Social tem venda de convites para o almoço

Está sendo realizado os preparativos para a realização da 1ª edição da Cavalgada da Amizade em Pacaembu em prol do Fundo Social de Solidariedade.

O evento acontecerá no próximo domingo, dia 1º de maio e promete trazer comitivas de Pacaembu e toda a região.

De acordo com o locutor Lucas Coutinho que é um dos organizadores e também estará na locução do evento que contará com o apoio da Prefeitura Municipal de Pacaembu, os preparativos estão a todo o vapor.

A concentração da Cavalgada da Amizade ocorrerá a partir das 11h00 em frente o Rotary Clube e após sairá percorrendo as ruas e avenidas da Cidade Paraiso, sendo que após acontecerá a confraternização no Recinto de Rodeio com completo serviço.

O almoço com cardápio especial tem o preço do convite a R$ 20,00 cujas pulseiras já podem ser adquiridas no Tino Auto Posto e Conveniência.

Outras atrações serão anunciadas durante esta semanas e para mais informações sobre o evento é só entrar em contato com Lucas Coutinho através do celular 99759-5524.