Prefeito tem casa invadida e criminosos levam R$ 25 mil

Bandidos levaram um cofre da casa do Prefeito de Sagres, Beto Pires, com aproximadamente R$ 25 mil em dinheiro, no sábado (23). O dinheiro furtado era de uma empresa do prefeito.

No momento do furto o prefeito e a família estavam fora de casa, na Festa do Peão, que ocorria na cidade.

Foi o próprio prefeito quem acionou a Polícia Militar, após receber notícias do crime.

O caso segue sob investigação. Ninguém foi preso.