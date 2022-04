Agrishow 2022: principal vitrine da tecnologia agro do país volta a receber público após 3 anos

Vitrine de lançamentos em equipamentos como tratores e colheitadeiras, além de inovações nos mais diversos segmentos do campo, como agricultura de precisão, fertilizantes e pecuária, a feira espera atrair 150 mil pessoas até sexta-feira (29).

Segundo projeções de organizadores, o evento pode movimentar até R$ 6 bilhões em negócios, apesar de indefinições do Plano Safra, importante fonte de crédito para as aquisições dos produtores rurais, além de alta na inflação.

“É importante a volta dos encontros presenciais, porque os fabricantes estão colhendo informações do produtor, o produtor está colhendo informações dos fabricantes. Essa troca é tão importante, porque todo ano as fábricas levam novidades, levam sugestões do produtor para melhorar e aperfeiçoar o seu produto. E essa troca é talvez o dividendo mais importante que a gente possa ter”, afirma Francisco Matturro, presidente da Agrishow e secretário estadual de Agricultura de São Paulo.

Instalada às margens da Rodovia Antônio Duarte Nogueira (SP-322) em uma área de 520 mil metros quadrados, a Agrishow reúne cerca de 800 expositores brasileiros e estrangeiros classificados em 16 setores:

agricultura de precisão

armazenagem

agricultura familiar

autopeças e pneus

corretivos, fertilizantes e defensivos

equipamentos de segurança

equipamentos para irrigação

ferramentas

financiamentos e serviços financeiros

máquinas agrícolas

máquinas para construção

pecuária

sementes

telas, fios e cercas

válvulas, bombas e motores

transportes