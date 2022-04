Com déficit de R$ 2 milhões mensais, Hospital de Esperança demite funcionários e firma acordo de cooperação com Santa Casa

Conforme o HE, a parceria teve início neste mês e busca unir forças entre os dois hospitais de forma a “garantir a sustentabilidade financeira do Hospital de Esperança, que atualmente enfrenta um déficit mensal de R$ 2 milhões, colocando sua estrutura em risco”.

“As instituições otimizarão os recursos humanos e, em sinergia, aproveitarão o que cada uma tem de melhor para que toda população possa ser beneficiada. O Hospital de Esperança possui estrutura ociosa por falta de recursos e a Santa Casa enfrenta superlotação de leitos. Dessa forma, as instituições poderão, em conjunto, otimizar as atividades e beneficiar toda a população”, afirmou o HE.

Foi lembrado que a Santa Casa, como instituidora do Hospital de Esperança, “sempre se propôs a ajudar”. “A primeira grande ação ocorreu com a doação do terreno para a construção do HE – primeiramente como anexo da Santa Casa e depois, em 2010, como unidade independente, com cessão de mais uma área. Além disso, o credenciamento do HE ao Sistema Único de Saúde (SUS) só foi possível em razão do ato de solidariedade da Santa Casa, que abriu mão da sua habilitação em oncologia para que o HE pudesse obtê-la”, salientou.