FLÓRIDA: Lions Clube Amizade recebe visita do governador do Distrito

O Lions Clube de Flórida Paulista – Amizade recebeu a visita do governador do Distrito LC8 Hélio Ruiz e sua CaL Juliana em visita oficial ao clube floridense.

O governador e esposa foram recebidos pelos integrantes do clube floridense no obelisco na entrada da Cidade Amizade.

Após acompanhado pela diretoria do Lions Clube de Flórida Paulista Amizade, o governador conheceu as instalações da Santa Casa de Misericórdia de Flórida Paulista e da Sociedade São Vicente de Paulo (Lar dos Idosos) que são entidades beneficiadas pelos trabalhos desenvolvidos pelo clube floridense.

Também ocorreu uma reunião no auditório Celso de Castro Scafi na Secretaria Municipal de Educação onde foi apresentado os serviços desenvolvido pelo Lions Clube de Flórida Paulista e ainda prestada homenagens.

Após, houve reunião festiva com os associados finalizando com um delicioso almoço de confraternização.

O presidente do Lions Clube Amizade Valdir Barbosa afirmou que a visita do governador do Distrito LC8 Hélio Ruiz e sua CaL Juliana foi de grande importância para mostrar a união do clube e os serviços prestados na comunidade floridense.