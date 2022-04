IRAPURU: Cartório Eleitoral com atendimento na Biblioteca Municipal

O município de Irapuru firmou acordo de cooperação com o Tribunal Regional Eleitoral através da196ª ZE de Junqueirópolis, para adesão ao Projeto Parceria Cidadã.

A implementação do Projeto Parceria Cidadã tem por objeto o cadastramento de entidade parceira, nas cidades que não possuam unidades físicas da Justiça Eleitoral Paulista, apta a prestar auxílio aos cidadãos e cidadãs locais no preenchimento do Requerimento de Alistamento Eleitoral (RAE), mediante utilização de serviço disponibilizado no site do Tribunal Superior Eleitoral na internet para essa finalidade, bem como a prestar informações à população local sobre como acessar de forma online os serviços disponíveis no Portal da Justiça Eleitoral.

O atendimento em Irapuru está sendo realizado na Biblioteca Municipal, que fica localizada na Praça Central, atendendo de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 17h00, com intervalo para o almoço.