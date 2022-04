LUCÉLIA: Prefeitura abre concurso com sete vagas em três diferentes cargos

A Prefeitura de Lucélia divulga a realização de concurso público sete vagas em três diferentes cargos.

As inscrições podem ser feitas no período de 13 de abril a 15 de maio, exclusivamente na internet.

De acordo com o poder público, são oferecidas cinco vagas para a auxiliar de vida escolar (AVE), com remuneração de R$ 1.212,00. Para essa função é exigido o ensino médio completo. A jornada de trabalho é de 44 horas semanais. A taxa de inscrição é de R$ 15.

O concurso oferece também uma vaga para farmacêutico e uma vaga para nutricionista, funções com remuneração de R$ 1.633,25. É exigida formação em nível superior e registro no conselho de classe das respectivas áreas. A jornada de trabalho é de 44 horas semanais. A taxa de inscrição é de R$ 25.

Conforme o cronograma do edital, as provas do concurso público serão realizadas no dia 12 de junho em local e horário a ser divulgado oportunidade.