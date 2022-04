Aposta realizada em Lucélia leva prêmio de R$ 56 mil pela quina da Mega-Sena

O concurso 2.475 da Mega-Sena, em sorteio realizado nesta terça-feira (26) à noite no Espaço Loterias da Caixa em São Paulo, não teve acertadores das seis dezenas. Os números sorteados nesta terça-feira foram 01 – 40 – 44 – 45 – 58 – 60.

Porém, a quina (cinco acertos) teve 44 ganhadores em todo o país, e uma das apostas foi realizada em Lucélia. O prêmio é de R$ 56.378,81.



Já os 3.054 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 1.160,38. Na região a quadra fez ganhadores em Dracena (2), Osvaldo Cruz (2), Presidente Prudente (2), Santa Mercedes (1) e Tupi Paulista (1). Veja aqui o detalhamento das apostas ganhadoras.

R$ 40 milhões

O próximo concurso da Mega=Sena na quinta-feira (26) deve pagar o prêmio de R$ 40 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.