DRACENA: Prefeitura contrata empresa para promover mutirão de limpeza em terrenos por toda a cidade

O município de Dracena está recebendo um novo apoio na limpeza pública. Uma empresa foi contratada pela Prefeitura para proceder o serviço.

O prefeito André Lemos determinou desde o começo do seu mandato, no ano passado, que a cidade precisa estar limpa. “Temos que fazer a nossa parte e este quesito da limpeza pública também é muito importante, porque está ligando diretamente com o bem estar e com a saúde pública e queremos oferecer qualidade de vida aos moradores”, explicou o prefeito.

O secretário de Agricultura Marcos Antonio da Cruz informa que será feito um grande ‘arrastão’. “Iremos efetuar a limpeza dos lotes que já foram fiscalizados e multados pelo setor de Fiscalização da Prefeitura”.

Marcos disse que a limpeza será iniciada na próxima semana pelos bairros Jardim dos Pássaros, Boa Vista, Jardim Village, Santa Luzia e na área em frente ao Portal dos Girassóis; nas próximas semanas o trabalho se estende por todo o município.