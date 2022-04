FLORA RICA: Prefeita interina prioriza atendimento da população

A pedagoga Rosicler Ribeiro Camargo, de 30 anos, casada e mãe de dois filhos assumiu no dia 18 o cargo de prefeita interina de Flora Rica.

Como vereadora e presidente do legislativo da cidade, Rosicler Camargo foi convocada para assumir o cargo do prefeito e da vice-prefeita, afastados por medida cautelar dos cargos por estarem sendo investigados sob acusação de fraudes em licitações e no desvio de verbas públicas.

A Câmara Municipal realizou sessão de posse na segunda-feira, dia 18, onde Rosicler Camargo passou de forma oficial por todos os atos referentes ao cargo de chefe do poder executivo de Flora Rica.

Ao assumir o cargo, Rosicler Camargo disse aos presentes no ato da posse que primeiramente agradece a Deus por este momento pois nada acontece sem a permissão dele e agradeceu a presença de todos.

“A gente não sabe por quanto tempo vai ficar nesse cargo mas prometo a vocês e diante de todas autoridades tocar a nossa cidade com respeito e dedicação. Me coloco a disposição de vocês e ser amiga de todos e peço a Deus sabedoria e discernimento porque não vai ser fácil a gente encarar uma situação dessa, mas creio, que vou tocar essa cidade, muito obrigado a todos”, disse Rosicler Camargo em seu breve discurso de posse.

Em conversa com o site e jornal Folha Regional, Rosicler Camargo ressaltou priorizar o atendimento à população de Flora Rica em todos os setores como saúde, educação, assistência social e outros. “Nossa maior responsabilidade é buscar eficiência, transparência e o atendimento de forma prioritária à nossa população, que será buscado em todos os momentos em que estarei respondendo pelo poder executivo”, afirmou.

Também tomou posse no mesmo ato o suplente de vereador Marcos Pereira Sena, do PSDB, que teve 63 votos e assume a vaga de vereador no lugar de Rosicler Camargo. Já o vereador José Tenório Cavalcante (Zé do Galo) fica como presidente da Câmara Municipal.