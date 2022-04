JUNQUEIRÓPOLIS: Conselho de Administração Participativa trata sobre usina fotovoltaica e ampliação da farmácia municipal

A reunião realizada no dia 11, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal contou com a participação dos integrantes do Conselho de Administração Participativa Municipal de Junqueirópolis (CAP) do presidente da Câmara Municipal Neto Furini e os vereadores Valdir Chimbinha, diretores municipais, vice- -prefeito Rael da Saúde e do prefeito Osmar Pinatto.

O presidente do CAP, o advogado Edvaldo Carvalho conduziu a reunião acompanhado pela vice-presidente Ilzete Jampani e o secretário Rildo Germano, onde foram apresentados aos presentes, os projetos de investimentos para infraestrutura e desenvolvimento de Junqueirópolis.

Na pauta da reunião esteve a viabilidade de uma linha de crédito que visa a instalação inédita de uma usina fotovoltaica no município, através do Desenvolve -SP, o que vai proporcionar a geração de energia limpa e renovável para abastecer toda rede de energia pública da área urbana da cidade.

Outro assunto em discussão foi a necessidade de ampliação da farmácia municipal, para oferecer comodidade, melhor atenção e atendimento aos munícipes.

Ao final, o prefeito Osmar Pinatto discorreu aos membros do Conselho sobre as ações e projetos do PDM – Plano de Desenvolvimento Municipal, que estão acontecendo em favor da melhor qualidade de vida da população.