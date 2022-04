PARAPUÃ: Trecho da Rua Sergipe é liberado para tráfego de veículos após remoção de calçadão

O trânsito de veículos finalmente foi liberado no trecho da Rua Sergipe, entre a Avenida São Paulo e Rua Paraíba, onde em 2013 foi construído um calçadão avaliado em R$300 mil reais.

A obra executada pela empresa Sollis Terraplenagem foi rápida e os serviços entregues nesta quinta-feira, feriado de Tiradentes.

O local foi alvo de reclamações de moradores que acusavam transtornos, já que a obra foi realizada em área residencial. Segundo eles, seus veículos particulares transitavam junto com pedestres. Outro problema foi o uso do local para consumo de bebidas alcoólicas e entorpecentes.

Em 2021, quando iniciou a obra de remoção do calçadão, no espaço de 1.650 metros quadrados, foi retirada a iluminação de praça, além de floreiras, quiosques, bancos e mesas em concreto.

Caminhões e ônibus estão proibidos de transitarem pelo trecho que já conta com a devida sinalização.

Semáforo

A liberação do trecho é um alívio para motoristas e deve contribuir para a melhora do fluxo de veículos, “desafogando” o centro da cidade. Com isso, a prefeitura junto ao Detran deve estudar pontos estratégicos para instalação de dois semáforos.

O recurso para aquisição dos dispositivos já foi liberado. Segundo Gilmar Martin Martins (PL), prefeito do Município, o Governo do Estado liberou R$300 mil que vão possibilitar na compra e instalação.

Lombofaixas também serão construídas ao longo da Avenida São Paulo. As melhorias devem emplacar diretamente no trânsito de veículos que aumentou no decorrer dos anos, sendo necessária a medida adotada pelo poder público municipal para sua organização.