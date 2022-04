Apae Dracena comemora 50 anos de atividades

Hoje, 27, a Apae de Dracena comemora 50 anos de atividades. A primeira-dama e secretária de Assistência Social Bianca Kozan Lemos participou da comemoração na sede da entidade e também representou o prefeito André Lemos, que está cumprindo agenda fora da cidade.

Ela disse que foi um momento muito especial para a Assistência Social.

A Apae tem parceria com a Prefeitura de Dracena, por meio das Secretarias de Assistência Social, Educação e Saúde.

“A parceria da Assistência com a entidade vai além dos alunos, porque ela abraça a família, fazendo um fortalecimento de vínculo com os familiares, com isso, multiplicam-se o número de atendidos por nós”, comentou a primeira-dama dizendo que foi um evento lindo, muito emocionante. E prosseguiu: “Os alunos são muito empenhados em tudo que fazem, as apresentações foram lindas. Parabenizo os alunos e a todos da equipe, em especial ao presidente da Apae, pelos 50 anos. Essa associação só deu certo durante todo esse tempo, porque conta com pessoas de boa índole trabalhando para isso, não apenas pelo salário, mas se dedicando com todo amor, a gente vê a alegria dos alunos”.

O presidente da Apae é o advogado Paulo Roberto de Mendonça Sampaio.

Bianca disse que o prefeito não pôde estar pessoalmente no evento, porém estava presente de coração. “No ano de 1995, André à frente do grêmio estudantil do 9 Julho junto aos demais alunos da época arrecadaram alimentos e doaram à entidade, cuja foto está na entrada da Apae. A entidade é um orgulho dracenense e só temos que parabenizar a todos que fazem parte desta história”, pontuou a primeira-dama e secretária.

Também participaram das comemorações dos 50 anos, a secretária de Educação Juliana Corrêa e os secretários Douglas Carvalho (Cultura), Ademar Pereira (Infraestrutura), Marco da Cruz (Agricultura), e ainda as adjuntas Karol Tavares (Assistência Social) e Rosângela dos Santos (Educação), e a diretora de Cultura Mayra Simões.