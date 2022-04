FLÓRIDA: Prefeitura implanta iluminação pública na ampliação do distrito industrial

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista através do Departamento de Licitação realizou a contratação de uma empresa especializada para a execução de iluminação pública na ampliação do distrito industrial.

A Prefeitura Municipal já havia contratado uma empresa para a execução de obras de galerias e pavimentação asfáltica na ampliação do distrito industrial, cujas obras estão a todo o vapor. E agora a Prefeitura Municipal contratou mais uma etapa, visando dotar a ampliação de toda a infraestrutura urbana para a instalação de novas empresas.

A empresa contratada para a implantação de iluminação publicação é a Degrande & Santos Instalações Elétricas Ltda da cidade de Lucélia que venceu o processo licitatório.

A empresa iniciou esta semana a implantação dos postes onde serão instaladas a rede de iluminação e as luminárias.

A Prefeitura Municipal irá investir o valor de R$ 38.601,01, sendo que a empresa irá fornecer os equipamentos, materiais e mão de obra no prolongamento da rua Osvaldo Teixeira Ferracini, até próximo ao trevo na SP-294.

Para a implantação de infraestrutura na ampliação do distrito industrial, o prefeito Wilson Fróio Júnior conquistou uma verba no valor de R$ 400 mil junto ao Governo do Estado, viabilizado pelo deputado federal Baleia Rossi.