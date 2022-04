FLÓRIDA: Torneio do Trabalhador acontece domingo no Centro de Lazer

A Prefeitura de Flórida Paulista, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer estará realizando mais uma edição do Torneio de Trabalhador, que acontece neste domingo, dia 1º de maio.

O objetivo do torneio é proporcionar aos participantes e a comunidade esporte, recreação e lazer. O evento acontecerá no Centro de Lazer a partir das 8h com as modalidades de futebol médio, truco e bocha.

De acordo com a organização as inscrições seguem abertas até sexta-feira (29) na sede da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. No domingo, atletas ainda podem se inscrever até momentos antes das partidas começarem.

As melhores equipes receberão troféus e medalhas de participação. Haverá completo serviço de bar no local.