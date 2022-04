LUCÉLIA: Município é contemplado com o Programa “Respeito à Vida”

Por meio de convênio celebrado entre o município Lucélia e o Governo do Estado, serão aplicados R$ 500 mil para melhorias no trânsito.

De acordo com a Prefeitura Municipal de Lucélia, estudos e a demarcação no solo estão sendo realizados para o início das obras. A mobilidade segura é uma das prioridades do Governo do Estado.

Por esse motivo, o Programa Respeito à Vida foi criado para atuar na viabilização de ações com foco na redução de acidentes e fatalidades de trânsito. Em Lucélia de acordo com a Prefeitura Municipal deverão ser executadas as construções de lombofaixas e outras melhorias na sinalização de trânsito em diversas ruas e avenidas da cidade que foram definidas através de critérios técnicos.

Para prevenir acidentes em vias urbanas, o Programa e o Detran/ SP promovem convênios com municípios para a realização de intervenções de engenharia e ações de educação e fiscalização.