PM Ambiental apreende 44 galos para rinha em Garça

Policiais militares ambientais apreenderam 44 galos em situação de maus tratos em Garça (cerca de 30 quilômetros de Marília) e aplicou uma multa de R$ 36 mil. Os animais tinham ferimentos e também foram encontrados materiais usados em rinhas.

Policiais militares ambientais foram até imóvel no Jardim Paineiras e encontraram os animais em baias de madeira. Análise identificou que 12 galos eram vítimas de maus tratos e estavam com lesões no pescoço, além de ter esporar e barbelas cortadas.

Nas buscas pelo imóvel, os policiais militares ambientais ainda apreenderam rebolos, buchas de borracha, biqueiras, seringas e medicamentos. Esse material é usado nos animais para as disputas de rinha.

O morador foi multado em R$ 36 mil por maus tratos a animais domésticos.