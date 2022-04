Floridense Rita Bove meia do Cruzeiro fica fora dos gramados por quatro meses

Uma lesão no início da temporada de 2022 em um dos tendões do músculo da posterior da coxa que se rompeu tirou por quatro meses dos gramados a meio campista Rita Bove ( foto) de 31 anos, do time de futebol feminino do Cruzeiro.

Ela que é de Flórida Paulista e já conquistou títulos do Mundial de Clubes e da Libertadores disse em entrevista a Liberal FM de Dracena, que foi uma lesão até certo ponto considerada grave.

Rita explicou que no início fez tratamento conservador com procedimentos de fisioterapia e exercícios e fez a parte de transição em campo e voltou a treinar com o time mas teve um novo desconforto na mesma região da lesão e passou por análises médicas e novos exames e constatou-se a necessidade de um procedimento cirúrgico para a reconstrução do tendão. ” É uma cirurgia que demanda um pouco de tempo e em torno de três a quatro meses para voltar aos gramados mais ou menos. Agora é focar no processo de reabilitação e espero em breve poder estar vestindo as cores dessa camisa maravilhosa e representar toda essa nação azul que é o Cruzeiro. Não consegui atuar muito pelo clube devido essa lesão mas estou tendo o suporte do pessoal do departamento de saúde do clube e o apoio e respaldo para que tudo transcorra o mais breve possível e que o meu retorno aos gramados possa ser o mais seguro também. Grande abraço a todos.”, comentou Rita Bove, que está se recuperando da cirurgia em Belo Horizonte.

Antes do Cruzeiro, no ano passado Rita jogou brilhantemente o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino pelo Santos.