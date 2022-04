Município Agro: Dracena é contemplada com recurso estadual para agricultura

O prefeito André Lemos foi representado esta semana, na terça-feira, 26, na Agrishow, em Ribeirão Preto, durante o “Evento Municípios Agro SP”, onde foram abordados os temas: Selo de Inspeção Municipal – SIM, Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal – SISBI, SISP – Selo Arte e Diretiva 4 do Município Agro – Ranking Paulista – Ciclo 2021 – 2022.

O evento foi destinado aos principais municípios agrícolas do Estado e contou ainda com assinatura do termo de convênio para transferência de recursos aos prefeitos e secretários de Agricultura premiados no Município Agro, ciclo 2020/2021.

Dracena foi uma das cidades selecionadas neste ciclo, sendo contemplada com convênio no valor de R$ 30 mil para a Agricultura.

A diretora de Agricultura do município Márcia Roberta Freitas, o secretário Marcos da Cruz, o engenheiro agrônomo Jairo Silva, que também faz parte da Secretaria de Agricultura local e Wagner Dantas da Silva, assistente agropecuário do EDR Dracena marcaram presença.