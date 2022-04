ADAMANTINA: Prefeitura executa obra de recapeamento asfáltico na Avenida Marechal Castelo Branco

Foram executadas esta semana as obras de recapeamento asfáltico em CBUQ na Avenida Marechal Castelo Branco. Além desse local, a melhoria ainda será executada na Rua Paul Harris e Alameda das Margaridas.

O repasse para a obra de R$ 600 mil foi destinado ao município durante a visita do presidente da Assembleia Legislativa e então governador em exercício Carlão Pignatari com o apoio do deputado estadual Mauro Bragato e mais R$ 78.431,21 em recursos próprios.

Recapeamentos já executados

Além dessa melhoria que está em execução, já foi realizado no município o recapeamento asfáltico em CBUQ na Avenida Miguel Veiga, Alameda Padre Nóbrega e Rua Joaquim Nabuco. O município recebeu uma emenda do deputado estadual Mauro Bragato no valor de R$ 400 mil.

Em janeiro, foram executadas as obras de melhoria da infraestrutura urbana. A ação é proveniente do repasse de R$ 1 milhão que foi destinado ao município pela Secretaria de Desenvolvimento Regional com contrapartida da Prefeitura de R$ 521.089,98. Mais de 34 mil metros quadrados foram recapeados.

Novos recapeamentos

O município ainda tem mais R$ 1.600.000,00 para obras de recapeamento. Nos próximos dias, o convênio será assinado e posteriormente o processo licitatório será aberto.