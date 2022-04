Estado publica edital para construção de hospital em Marília

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília (HC/Famema) publicou no Diário Oficial do Estado de São Paulo (Doesp), neste sábado (30), o aviso da licitação para definir a empresa que irá construir o novo hospital da mulher e da criança de Marília. O investimento de R$ 66 milhões foi anunciado em fevereiro pelo governador Rodrigo Garcia (PSDB).

A licitação será feita na modalidade de Concorrência Pública e vai contratar a construtora que oferecer o menor preço global pelo prédio, que será edificado com fachada para a avenida Nelson Severino Zambom – que liga o bairro Parati a avenida Tiradentes.

O projeto prevê a construção de 13 mil metros quadrados de área, com cinco andares, com pronto-socorro infantil, enfermaria, centro cirúrgico, unidades de terapia intensiva neonatal, infantil e adulto.

Ainda não foi divulgado pela instituição o nome do novo hospital, que na prática vai substituir (com incremento de leitos) o Hospital Materno Infantil (HMI). Atualmente o atendimento é feito no antigo prédio do Hospital Marília, pertencente à Prefeitura, na avenida Sampaio Vidal.

O projeto apresenta avanços por modernizar a estrutura, ampliar leitos e levar o Departamento de Atenção à Saúde Materno Infantil para perto [no mesmo terreno] do Departamento de Atenção à Saúde de Alta Complexidade do HC-Famema, onde já funcionam Pronto Socorro, Centro Cirúrgico, Oncologia, alas de internação, Terapia Intensiva (UTI), entre outros serviços.

Anúncio do investimento foi feito no dia 25 de fevereiro, pelo então vice-governador Rodrigo Garcia. O edital foi publicado com, pelo menos, dois meses de atraso.

“No ano passado, a gente percebeu que teria condições de fazer esse investimento. Autorizamos a Paloma [superintendente do HC/Famema], no silêncio, a contratar o projeto executivo dessa obra, para não vir em Marília fazer uma promessa que demoraria anos para ser cumprida”, disse Garcia, na data do anúncio.

As construtoras interessadas em disputar a obra poderão encontrar edital e todos os detalhes nos endereços eletrônicos www.hc.famema.br e no portal de licitações www.bec.sp.gov.br.

A sessão pública para abertura dos envelopes está marcada para o dia 2 de junho, no auditório do Centro de Reabilitação Lucy Montoro, que fica ao lado da área onde o novo prédio será construído.