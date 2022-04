FLÓRIDA: Governo do Estado autoriza mais de R$ 2 milhões para construção de ponte

O Governo do Estado autorizou a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 2.062.688,54 para a construção de uma nova ponte mista na Estrada que liga o Distrito do Indaiá do Aguapeí (FLP-0321) ao Rio Feio.

A confirmação da liberação do recurso bastante aguardado foi informada na manhã deste sábado pelo diretor do Escritório Regional da Secretaria de Desenvolvimento Regional, Francisco Torturello (Prof. Xycão).

De acordo com o Prof. Xycão a autorização da verba pelo Governo do Estado através da Secretaria de Desenvolvimento Regional e aprovação da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil foi publicado hoje no Diário Oficial do Estado.

A liberação de recursos financeiros para a construção de uma nova ponte vem sendo reivindicado pelo prefeito Wilson Fróio Júnior desde o mandato anterior, uma vez que a antiga ponte de concreto caiu há mais de 7 anos e a passagem está sendo feita desde então por uma ponte provisória de madeira construída ao lado da antiga.

Desde o ano passado, a Defesa Civil Regional através do comandante Papoti esteve diversas vezes visitando o local da ponte caída.

Nossa reportagem conversou nesta manhã com o prefeito Fróio e o vice-prefeito Nei Gazola que comemoraram a conquista tão aguardada e agradeceram o governador Rodrigo Garcia.

De acordo com informações do site e jornal Folha Regional, o convenio deve ser assinado nos próximos dias.