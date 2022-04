Flórida Paulista fecha a semana com 28 casos de Covid-19 e 55 confirmações de dengue

Divulgado ontem (29), o boletim publicado no portal da Prefeitura Municipal de Flórida Paulista com dados emitidos pela Vigilância Epidemiológica, informa que o município fechou a semana com 28 casos ativos de Covid-19 e 55 confirmações de dengue.

Sobre o Covid, o boletim reporta ainda que há uma pessoa internada, que não há suspeitos e que o número de recuperados desde o início da pandemia é de 2.631 pessoas que enfrentaram e venceram a doença.

Em Flórida Paulista, 42 pessoas perderam a vida para o coronavírus.



DENGUE

Os casos de dengue preocupam os órgãos municipais de saúde. São 55 confirmações e outras três pessoas sob suspeita e que aguardam a emissão de resultados de exames.

Ainda há 31 pessoas que tiveram suspeita de contagio pelo Aedes Aegypti, transmissor da dengue, mas que tiveram diagnóstico negativo da doença após a realização de testes sorológicos.

Não há óbitos registrados em decorrência da doença atualmente no município.

Os dados da dengue são de 26/4, quando houve a última atualização do sistema.