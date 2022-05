DRACENA: Assuntos Viários comunica alterações de vias da cidade

O departamento de Assuntos Viários, da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura de Dracena informa que está em andamento alterações de algumas vias na cidade.

Está sendo providenciado um plano de mobilidade urbana, com objetivo de facilitar a circulação e deslocamento, para atender a necessidade da população dos bairros Palmeiras l, ll, lll e lV, Frei Moacir lll, São Cristóvão, Campo Belo l, ll e lll, Aroeiras e Novo Horizonte.

O plano foi aprovado em ata em reunião do COMUTRA recentemente. A Rua Florianópolis estenderá a preferencial da Av. Alcides Chacon Couto até a Av. Washington Luiz, as Ruas Porto Alegre e Belo Horizonte se tornarão preferencial da Rua Fortaleza até a Av. Alcides Chacon Couto.

O diretor de Assuntos Viários, da Secretaria de Infraestrutura Anísio Almeida explicou que a Rua Florianópolis, será uma via importante para o tráfego, porque além de atender os bairros, vai facilitar o deslocamento das viaturas do 25° Batalhão da Polícia Militar, (na Av. Alcides Chacon Couto) sentindo oeste da cidade.

O diretor informou ainda que as mudanças só entrarão em vigor após ampla divulgação.

REUNIÕES DO COMUTRA

O Conselho Municipal de Trânsito, cujo presidente é o diretor de Frotas da Prefeitura de Dracena Augusto Sitta promove reuniões abertas a toda população sempre nas primeiras quartas-feiras de cada mês. Pessoas que tiverem assuntos com relação ao trânsito na cidade para tratar podem participar.

A última reunião contou com a participação do prefeito André Lemos, demais integrantes da administração municipal; do CONSEG e também da professora Nilza Sandrin, representando a direção do Colégio Objetivo local.