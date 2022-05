FLÓRIDA: Com jogos de futebol, truco e bocha, Torneio do Trabalhador é realizado com sucesso

A Prefeitura de Flórida Paulista, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer promoveu neste 1º de maio no Centro de Lazer, o Torneio do Trabalhador em comemoração ao Dia do Trabalho.

O evento contou com a participação de equipes nas modalidades de futebol médio, truco e bocha.

No futebol, a equipe Império do Corte/Magrão Ferro Velho sagrou-se campeã, em segundo lugar Galácticos/Bar do Pechula e fechando o pódio a equipe Igor Barber Shop /RV Finanças. A competição premiou ainda o goleiro menos vazado Octavio Vitoriano (Galácticos/Bar do Pechula).

No truco a dupla vencedora foi Mizael e Toninho, ficando em segundo lugar Marcelo e Flavinho.

Já na disputa de Bocha a dupla vencedora foi Jacinto e Cosmos, ficando em segundo a dupla Zezinho Alécio e Laurindo Ré.

O evento em comemoração ao Dia do Trabalho contou com a presença de autoridades floridese. O prefeito Fróio, vice-prefeito Nei Gazola, presidente da Câmara Municipal Tiago Ribeiro e vereadores participaram da cerimônia de premiação.

Conforme o prefeito Fróio, o objetivo é comemorar a data, proporcionando momentos de lazer e diversão à comunidade floridense. “Aproveito a oportunidade para parabenizar a todos os trabalhadores do município, em especial aos que estiveram presentes no torneio e a todos da Secretaria Municipal de Esportes pela organização”, destacou o prefeito na ocasião.