Mulher que pode ser a pessoa mais velha do mundo morre aos 123 anos de idade em Prudente

“A mente da minha avó era incrível. Eu gostava de fazer perguntas sobre a vida dela, e ela respondia. Ela era boa de papo e transmitia muita paz. Nos pegou de surpresa essa internação. Vou sentir muito a falta dela porque ela era muito especial, mas sei que foi para o bem da minha avó”, frisou Terezinha.

Nascida em 1898, na capital mineira Belo Horizonte, conforme consta em sua Certidão de Nascimento, Deolinda morou no Jardim Santa Mônica e no Parque Alvorada, em Presidente Prudente, cidade no interior do Estado de São Paulo onde viveu por mais de 50 anos.