Polícia Civil prende três suspeitos de estarem envolvidos na morte de homem encontrado em canavial

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Polícia de Panorama, com apoio das Unidades Especializadas – DIG/DISE, Delegacia de Polícia de Ouro Verde e da Delegacia de Polícia de Paulicéia, prendeu nesta segunda-feira (2), três homens com idade de 36, 40 e 41 anos, no município de Ouro Verde. Eles são suspeitos de estarem envolvidos na morte da vítima André Luis Figueira, cujo corpo foi encontrado apresentando múltiplos ferimentos, no dia 1º de abril, às margens da Estrada Vicinal Ouro Verde – Panorama.

Ação denominada “Operação Hominis Excidium” foi destinada para dar cumprimento à 3 mandados de prisão temporária e 3 mandados de busca domiciliares cumpridos em desfavor dos acusados e em suas residências.

Durante a realização dos trabalhos apuratórios executados pela Delegacia de Polícia de Panorama, que consistiram em investigação de campos, oitivas de familiares da vítima e outras testemunhas, que evidenciaram indícios da participação dos três homens suspeitos. Diante desse contexto e dos elementos informativos colhidos, a Polícia Civil, representou pela decretação dos respectivos mandados de prisão temporária e pela expedição dos mandados de apreensão domiciliar, que foram deferidos pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Panorama.

Após os procedimentos de polícia judiciária, os presos foram encaminhados para cadeia de Presidente Venceslau, onde permanecerão à disposição da Justiça. A prisão temporária no caso de homicídio doloso tem prazo de 30 dias, podendo ser prorrogável por igual período.

O acusado, de 40 anos, possui antecedentes criminais por crime violência doméstica, já o indivíduo, de 41 anos, tem anotações pelos crimes de furto, receptação e porte de arma branca. O terceiro envolvido, de 36 anos, não possuía assentamentos criminais, porém é conhecido nos meios policiais pelo suposto envolvimento nos crimes de posse e tráfico de drogas.

A ação policial contou com a participação de 15 policiais civis operacionais, e a utilização de 5 viaturas de apoio operacional. O nome da operação Hominis Excidium deriva do latim, que significa “o ato que consiste em uma pessoa matar a outra”, e termo que deu origem à palavra Homicídio.