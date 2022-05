Polícia Civil recupera bens avaliados em mais de R$ 2 milhões

A Polícia Civil, por intermédio da Central de Policia Judiciaria de Assis, deflagrou ação policial na última sexta feira (29) e sábado (30) no município de Sorocaba/SP. Os policiais, munidos de mandados de buscas, localizaram e apreenderam cerca de quinhentas toneladas de produtos químicos de uso industrial e outros bens produtos de crime, que foram desviados da empresa vítima.

Durante a investigação, apurou-se que, por longo período, diversos produtos químicos foram supostamente desviados de uma empresa sediada em Assis e enviados para outra empresa, a qual foi aberta pelo ex-funcionário da primeira empresa, resultando em um prejuízo patrimonial de aproximadamente R$4.000.000,00.



Na ação policial que contou com apoio da DEIC-Sorocaba, os bens e objetos foram apreendidos em dois barracões na cidade de Sorocaba, onde foram localizados a maior parte dos produtos desviados, inclusive, que estavam ainda com as identificações de etiquetas da empresa vitima.

A ação resultou também na apreensão de veículo Toyota Corolla ano 2022 e uma Empilhadeira ano 2021, que podem ter sido adquiridos com os proveitos dos ilícitos.





Os produtos químicos recuperados estão avaliados em aproximadamente R$2.000.000,00, além dos veículos apreendidos, bem como foram bloqueadas contas bancárias da empresa investigada e dos investigados, que somaram a recuperação de aproximadamente R$180.000,00.

Todos os objetos e veículos foram apreendidos e depositados aos representantes da empresa vítima. Os responsáveis pelos crimes foram identificados e as investigações seguem em inquérito policial para cabal apuração dos fatos.