ADAMANTINA: Prefeitura divulga programação em comemoração aos 73 do município

Em coletiva de imprensa realizada na tarde de segunda-feira (2), a Prefeitura de Adamantina apresentou a programação que tem como objetivo comemorar os 73 anos do município. A programação será realizada durante todo o mês de maio e o mês de junho.

As comemorações tiveram início ontem (1), com a realização da 59ª Edição do Torneio da Liberdade – Dia do Trabalhador, no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo, realizado pela Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação (SELAR). 22 classes trabalhistas divididas em 10 times disputaram o título.

“O nosso objetivo com essa programação dividida entre maio e junho é levar a população cultura, entretenimento e diversão em um período tão importante como o de aniversário do município”, afirma o prefeito Márcio Cardim.

Após a fala inicial do prefeito, o secretário de Cultura e Turismo, Sérgio Vanderlei, anunciou toda a programação. “Com o fim das restrições, temos tido a chance de fazer inúmeros eventos e isso será visto durante o período comemorativo de aniversário da cidade”, assegura.

Entre as atividades estão: torneios, jogos, ações das secretarias, apresentações musicais, entre outros. A programação traz como destaque o lançamento do Projeto de Turismo 2022 no dia 16 de maio às 19h30 no Anfiteatro Fernando Paloni.

O objetivo é fazer a divulgação das empresas que atuam no município despertando o interesse de visitantes. A divulgação da empresa no aplicativo é gratuita. Além disso, será veiculado um vídeo apresentando o turismo de Adamantina.

Confira abaixo toda a programação para a comemoração dos 73 anos de Adamantina

MAIO

DIA 01/05 – domingo – 8h30 -*TORNEIO LIBERDADE DIA DO TRABALHADOR*-Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo

DIA 02/05 – segunda-feira – 18 horas – *JOGO DO REI FALCÃO FUTSAL*Ginásio de Esportes Paulo Camargo

DE 02 a 06/05 – de segunda a sexta-feira – 19h30 – *JUNIFAI – JOGOS UNIVERSITÁRIOS-DIVERSAS MODALIDADES*– campus III da UNIFAI e Ginásio de Esportes Paulo Camargo

DE 02 a 04/05 – de segunda a quarta-feira – 09 horas –*JEESP – JOGOS ESCOLARES DO ESTADO DE SÃO PAULO* – Centro Esportivo Carlos Santana Bueno

DIAS 02 e 05/05 -segunda e quinta-feira – *COMPETIÇÃO DE XADREZ MASCULINO E TÊNIS DE MESA* –Centro de Formação Esportiva

DIA 04/05 – quarta-feira – 19h30 – *FINAL DOS JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE – FUTEBOL DE CAMPO SUB 19*– Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo

DIA 05/05 – quinta-feira –*JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE*– Centro de Formação Esportiva

DE 05 a 07/05 – quinta-feira à sábado – 9 horas – *FEIRA DE ARTESANATO DA ASSOCIAÇÃO OMIN*– Praça Élio Micheloni

DIA 07/05 – sábado – das 10 às 13 horas – *APRESENTAÇÃO JAZZ COMBO LOS KANDANGOS*– itinerante pelo centro comercial

DIA 07/05 – sábado – 14 horas – *LIGA DE VOLEIBOL ADAMANTINA X PRESIDENTE EPITÁCIO VOLEIBOL MIRIM FEMININO, INFANTIL MASCULINO E FEMININO*– Centro Esportivo Carlos Santana Bueno

DIA 07/05 – sábado – 16 horas – *CAMPANHA JUNTOS SALVAMOS VIDAS – 1° DIA DE TREINAMENTO RCP (Reanimação Cardiopulmonar) EM MASSA*– Parque dos Pioneiros

DIA 08/05 – domingo – 18h30 – *O PÔR DO SOM – ORQUESTRA DE VIOLA CAIPIRA e participação de CARLINHOS & DAMIÃO*– Parque dos Pioneiros

DE 09 a 11/05 – de segunda a quarta-feira – 8 horas – *FASE REGIONAL DO JEEESP–JOGOS ESCOLARES DO ESTADO DE SÃO PAULO*– Ginásio de Esportes Paulo Camargo e Quadra Anexa Flávio dos Santos Oliveira

DIA 13/05 – sexta-feira – 9 horas – *HASTEAMENTO DO PAVILHÃO NACIONAL PELO TIRO DE GUERRA – ABERTURA OFICIAL DAS COMEMORAÇÕES DOS 73 ANOS DE ADAMANTINA*– Praça Élio Micheloni

DIA 14/05 – sábado –8 horas- *CAMPEONATO REGIONAL CATEGORIAS MENORES DE FUTEBOL ADAMANTINA X AITEC DE TUPA*-Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo

DIA 14/05 – sábado – 19 horas – *QUERMESSE DA PADROEIRA*– Paróquia Nossa Senhora de Fátima

DIA 15/05 – domingo – 9h30- *FINAL DO CAMPEONATO AMADOR VARZEANO*-Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo

DIA 16/05 – segunda-feira – 19h30 – *LANÇAMENTO DO PROJETO TURISMO 2022*– Biblioteca Pública Jurema Citeli

DIA 18/05 – quarta-feira – MAIO LARANJA: CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

DIA 21/05 – sábado – 8 horas – *CAMPEONATO REGIONAL CATEGORIAS MENORES DE FUTEBOL ADAMANTINA X ALTO SUMARÉ DE TUPA*-Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo

DIA 25/05 – quarta-feira -*DIA DO DESAFIO SESC-DIA MUNDIAL DA ATIVIDADE FÍSICA* – vários locais

DIAS 25 e 26/05 – quarta e quinta-feira – das 9 às 17 horas – *SEBRAE MÓVEL*– em frente à Biblioteca Pública Jurema Citeli

DIA 28/05 – sábado – das 9 às 12 horas – *MEU BAIRRO EM AÇÃO*– Parque do Sol

DIA 29/05 – domingo – 8 horas –*FINAL DA COPA MASTER 40 ANOS*-Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo

JUNHO

DIA 05/06 – domingo – 18h30 – *O PÔR DO SOM – SAMBA BEATS TRIO*– Parque dos Pioneiros

DIA 05/06 – domingo – das 9 às 11 horas – *FEIRA LIVRE*– Estação Recreio

DIA 12/06 – domingo – DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA O TRABALHO INFANTIL

DIA 12/06 – domingo – 16 horas – *FESTIVAL DE BANDAS MARCIAIS EM COMEMORAÇÃO AOS 30 ANOS DA BAMAD*– Parque dos Pioneiros

DIA 12/06 – domingo – 18h30 – *O PÔR DO SOM – ORQUESTRA JÚLIO DE CASTRO DE TUPÃ*– Parque dos Pioneiros

DIA 13/06 – MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS PELOS 73 ANOS DO MUNICÍPIO – Paróquia Santo Antônio

DIA 15/06 – CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA A VIOLÊNCIA A PESSOA IDOSA

DIA 19/06 – domingo – 8h30 – *AMISTOSO FUTEBOL EQUIPE VETERANOS PREFEITURA X VETERANOS ADPM*– Associação Desportiva da Polícia Militar

DIA 19/06 – domingo – 18h30 – *O PÔR DO SOM *– Parque dos Pioneiros

DIA 24/06 – sexta-feira – DIA MUNDIAL DO COMBATE ÀS DROGAS

DIA 25/06 – sábado – 9 horas – *MEU BAIRRO EM AÇÃO*– Jardim Adamantina

DIA 25/06 – sábado – 19 horas – *FESTA JUNINA CAPELA SÃO JOÃO BATISTA*– Jardim Bela Vista

DIA 25/06 – sábado – 20 horas – *O ILUSIONISTA E A PIANISTA – Show SESC, com Jay Bergamini*– Anfiteatro Fernando Paloni

DIA 26/06 – domingo – 18h30 – *O PÔR DO SOM*– Parque dos Pioneiros

DIA 29/06 – quarta-feira – 9h30 – *ARRAIÁ DA CULTURA – DIA DE SÃO PEDRO*– Biblioteca Pública Jurema de Citeli

DIA 30/06 – quinta-feira – 19h30 – *COMEMORAÇÃO DOS 30 ANOS DA DDM*– Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher

CAMPANHA DO AGASALHO

*Eventos sujeitos a alteração