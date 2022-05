Após mais de três meses interditado, trecho da Rodovia Júlio Budiski é liberado em sistema ‘Pare e Siga’ em Flora Rica

No dia 30 de janeiro, uma cratera se abriu no local e as pistas nos dois sentidos tiveram de ser interditadas no trecho que fica entre as cidades de Flora Rica e Irapuru (SP).

As obras de recuperação começaram no dia 23 de fevereiro, sob responsabilidade de uma empreiteira de São Paulo (SP) contratada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Na ocasião, o DER informou que seriam executados os serviços de recomposição da plataforma rompida, construção de galeria, recuperação e proteção de taludes.