FLÓRIDA: Última semana da Promoção Dia das Mães com quase R$ 6 mil em prêmios

Essa é a última semana da Promoção Dia das Mães da Associação Comercial e Industrial de Flórida Paulista que vai sortear mais de R$ 6 mil em prêmios.

Ao comprar no comércio de Flórida Paulista, o cliente recebe cupons para concorrer: três vale compras de R$ 1 mil (1º, 2º e 3º prêmio); um celular Xiaomi 9A com 32 giga de memória (4º prêmio); uma fritadeira da Midea de 3 litros (5º prêmio); um grill / panela gourmet da Multilaser (6º prêmio) e um liquidificador da Britânia de 12 velocidades e 1.200 watts.

O sorteio será realizado no dia 9 de maio, às 17h com transmissão ao vivo pela TV Folha Regional e com a presença da diretoria da Associação Comercial, autoridades e convidados.

De acordo com a ACIFP, a campanha visa estimular as compras no comércio floridense e beneficiar os clientes com o sorteio de prêmios.

A promoção tem o apoio da Prefeitura Municipal e do Grupo Folha Regional (Jornal TV e Site).