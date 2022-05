Homem morre após ter faca cravada no corpo e autor é preso

“O autor foi até a residência, se desentendeu com o rapaz e o golpeou debaixo do braço esquerdo, atingindo provavelmente o coração da vítima”, explicou o delegado.

De acordo com o delegado, o autor do crime é conhecido no meio policial e já esteve envolvido em ocorrência de violência doméstica com a ex-companheira. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Caiuá (SP) após ser submetido a audiência de custódia.