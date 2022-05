LUCÉLIA: Deputado anuncia verbas de R$ 1,2 milhão junto ao Governo do Estado

No dia 26, a prefeita Tati Guilhermino, acompanhada pela secretária municipal da Fazenda, Luciana Contreira e pelos vereadores Willian Vianna e Maurilei Farias (Galo), participaram de audiência no Palácio dos Bandeirantes junto ao secretário de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado, Rubens Cury.

A audiência foi viabilizada pelo deputado estadual Vinícius Camarinha que também esteve presente solicitando a liberação de recursos para a Capital da Amizade.

Na oportunidade, após autorização do secretário Rubens Cury, o deputado Vinícius Camarinha anunciou a autorização do Governo do Estado de São Paulo do montante de R$ 1,2 milhão para o município de Lucélia, sendo R$ 700 mil para recapeamento asfáltico e ainda uma verba no valor de R$ 500 mil para construção de um campo de futebol na Vila Rennó.

A prefeita Tati e vereadores agradeceram o deputado Vinícius Camarinha pelo trabalho em favor da população de Lucélia.