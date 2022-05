OSVALDO CRUZ: Iniciada a nova metodologia de ensino da rede municipal de educação

A Secretaria Municipal de Educação deu início ao MIND LAB, material que faz parte do programa “Mente Inovadora”. O projeto vem sendo realizado com alunos da rede municipal de Educação, nas turmas do 1° ao 5° ano.

Com mais de 185 mil professores treinados e certificados, a metodologia é adotada por milhares de escolas e já transformou o ensino aprendizado de aproximadamente 5,5 milhões de estudantes e famílias, em mais de 25 países.

Para dar início e conhecer mais sobre o MIND LAB, a prefeita Vera Lúcia Alves (Vera Morena), a secretária de Educação, Inês Pieretti, e as diretoras da rede municipal de Educação estiveram presentes na Emef Profª Carmen Napoli de Castro, juntamente com as professoras que receberam uma capacitação especial para aplicar o material aos alunos.

A metodologia está sendo aplicada nas escolas Emef Professora Carmen Napoli de Castro, Emef Professora Alice Bernardes Silva, Emef Professora Rosa Ruth Ruggia Martins, Emef Dr Getúlio Vargas e Emef Max Wirth.

Ao todo, o investimento chega a R$ 826.305,36 e serão cerca de 1.234 alunos beneficiados.