Suspeito de roubo de caminhonete de luxo atira contra a polícia e acaba morto

De acordo com as informações repassadas pela Polícia Civil, os policiais militares iniciaram uma perseguição aos ocupantes da caminhonete após o assalto quando os dois jovens trafegavam com o veículo roubado por um trecho da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Rancharia (SP), e entraram na Rodovia Brigadeiro Eduardo Gomes (SP-457) no sentido de Iepê.

Quando passavam pela rotatória de acesso a Iepê, um dos pneus da caminhonete estourou, mas mesmo assim os rapazes ainda prosseguiram com o veículo até bater em um palanque de madeira de uma cerca de arame.

O passageiro, de 20 anos, ficou no local e foi preso em flagrante pelos policiais militares. Já o motorista, de 23 anos, continuou a fugir a pé. No entanto, os policiais o encontraram em um terreno baldio aos fundos de um prédio abandonado.

Segundo o relato apresentado pelos militares à Polícia Civil, o suspeito disparou dois tiros contra os policiais, que revidaram e o balearam. Nenhum policial foi atingido por tiro.