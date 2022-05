DRACENA: Cetesb interdita aterro sanitário e lixo urbano recolhido fica retido em caminhões

Em nota, a Cetesb informou que a interdição, realizada na segunda-feira (2), foi motivada por uma ampliação do aterro sem as devidas autorizações ambientais.

“Em razão do esgotamento da vida útil do aterro sanitário, o Município realizou uma ampliação sem as licenças ambientais, acarretando problemas operacionais e estruturais do sistema, em inobservância às determinações e aos autos de infrações anteriormente impostas pela Cetesb”, explicou.