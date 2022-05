IRAPURU: Município ganhará novo poço artesiano e caixa d’água

O prefeito Mazinho esteve no começo do mês de abril, acompanhando a visita da empresa contratada pelo Governo do Estado onde serão as futuras instalações de um poço artesiano de 200 metros de profundidade e uma caixa d’água de 200 mil litros.

Trata-se de um projeto do Governo do Estado que o município de Irapuru está sendo beneficiado.

O novo poço artesiano irá abastecer a região do conjunto habitacional Dr. João Joaquim da Silva, residencial Carmesim e o Jardim Ariane.

A implantação de um novo poço artesiano com 200 metros de profundidade vai facilitar e muito no abastecimento de água daquela área.