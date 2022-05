FLORA RICA: Professores da rede municipal de ensino são contemplados com notebook

Os professores da rede municipal de Educação de Flora Rica foram contemplados com um notebook.

Os notebooks foram adquiridos através de recursos próprios da Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Educação.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, os notebooks serão uma ferramenta a mais de ensino e também possibilitará os professores inserirem tecnologias nas aulas, desta forma melhorando a qualidade do ensino no município de Flora Rica.