JUNQUEIRÓPOLIS: Aceruva 2022 anuncia atrações da festa que terá entrada franca

Em reunião acontecida nesta terça-feira (03/05/2022) na sala de reuniões da Prefeitura envolvendo o poder executivo, Associação Agrícola de Junqueirópolis e integrantes convidados para compor a comissão organizadora para realização da Aceruva 2022, foi eleita por aclamação a diretoria da mais bela festa do interior paulista que acontecerá de 11 a 15 de outubro.

A diretoria conta com as experiências em eventos de Anidelci Picinini -PRESIDENTE; Josemar de Souza -SECRETÁRIO; Rinaldo Picinini -TESOUREIRO e os cargos comissionados para a realização da festa que contará com eleição da rainha e princesas, cavalgada, rodeio, parque de diversões, os shows com artistas renomados e praça de alimentação.

O vídeo de apresentação já está na imprensa e redes sociais, com as datas dos shows já confirmados confira: no dia 11 Diego e Victor Hugo, no dia 12 Viller Santos, no dia 13 George Henrique e Rodrigo, no dia 14 César Menotti e Fabiano e no dia 15 final do rodeio e show com Clayton e Romário.

A Festa realizada pela Associação Agrícola de Junqueirópolis acontecerá com portões abertos e contará com recurso suplementar aprovado pela Câmara de Vereadores de até R$ 500 mil.