DRACENA: Pronto Atendimento Municipal passa a oferecer dois médicos todos os dias por 24 horas

O Pronto Atendimento Médico (PAM), em Dracena passou a contar desde o dia 1º deste mês de maio, com dois médicos clínicos gerais atuando por 24 horas na unidade.

A secretária de Saúde Cláudia Luginick informou que por uma determinação do prefeito André Lemos visando diminuir a fila de espera no PAM, foi tomada essa medida. O objetivo é oferecer um atendimento mais ágil aos pacientes.

Antes da novidade, eram dois médicos, porém eles permaneciam no local até às 23 horas, após esse horário ficava um médico até às 8 horas do dia seguinte.

A secretária de Saúde orienta e alerta a população para procurar o PAM apenas em caso de urgência, porque durante o dia de segunda a sexta-feira, Dracena conta com 14 unidades de saúde para o atendimento no horário das 7h às 17h.

Pessoas que tiverem com dengue ou suspeita da doença também devem procurar no horário comercial, as unidades de saúde. No período da noite, das 18h às 21h, devem ir ao antigo CEMAC (em frente à Santa Casa), de segunda a sexta; aos sábados e domingos, o atendimento no CEMAC é das 8h às 13h.