Dracena sedia lançamento de 4 pré-candidaturas à deputado

Na noite desta quinta-feira (5), no salão da Faculdade Reges em Dracena aconteceu um evento entre regiões que contou com mais de 50 prefeitos para o lançamento de quatro pré-candidaturas a deputado para as eleições deste.

O deputado estadual Reinaldo Alguz (União Brasil) apresentou-se como pré-candidato a deputado federal. O já federal Enrico Misasi (MDB) vai disputar a reeleição.

Reinaldo fará dobradinha com a dracenense Tânia Fruchi para estadual. Tânia é assessora do deputado desde sua primeira eleição em 2006. O trabalho estará concentrado na região Centro-Oeste Paulista.

Já Enrico Misasi fará dupla com Rogério Santos para estadual. Ele é vereador em Osasco. A campanha estará concentrada de Bauru à Capital.

Os quatro pré-candidatos assumiram o compromisso de trabalhar pelo desenvolvimento da região.

(Com informações e foto do Bastidores da Noticia).